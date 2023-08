Vinci: Analysten sehen großes Kurspotenzial – Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Vinci eine negative Kursentwicklung von -0,57%. In den vergangenen fünf Tagen kam es zu einem Rückgang um insgesamt -2,40%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Vinci liegt aktuell bei 127,50 EUR und würde somit ein Potential von +26,24% bieten. Von insgesamt 32 Bankanalysten empfehlen elf die Aktie als starken Kauf und weitere 17 als Kauf. Drei Experten stufen sie als Halteposition ein und lediglich einer sieht einen Verkauf.

Demnach sind immer noch 87,5% aller befragten Analysten optimistisch gestimmt in Bezug auf die künftige Entwicklung des Unternehmens. Das bewährte “Guru-Rating” hat sich nicht verändert und beträgt nach wie vor 4,19 Punkte.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für Anleger bestehen Chancen auf steigende Kurse durch...