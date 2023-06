Vinci: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vinci hat laut Bankanalysten ein ungenutztes Potenzial. Das derzeitige Kursziel ist um +19,03% niedriger als das wahre Ziel.

• Am 20.06.2023 stieg Vinci um +1,00%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Vinci einen Anstieg um +1,00% verzeichnen und damit schnitt sie in den letzten fünf Handelstagen mit -1,51% relativ schlecht ab. Die Stimmung am Markt scheint also eher pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Vinci beträgt zurzeit 127,50 EUR.

Im Durchschnitt prognostizieren Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 127,50 EUR für die Aktie von Vinci und somit würde sich ein Potenzial von +19,03% ergeben. Trotz des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit teilen jedoch...