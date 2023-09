Vinci: Analysten sehen Kursziel von 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vinci hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,45% verzeichnet und erreichte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,60%. Die aktuelle Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 127,50 EUR – laut dem Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten. Dies bietet Investoren ein Potenzial von +23,09%, wenn sie Recht behalten sollten. Von insgesamt 32 analysierten Experten empfehlen 28 einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für kaufenswert.

Das Guru-Rating steigt auf Jetzt-Status =4.19 nach vorherigen Status=4.19