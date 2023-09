Vinci: Analysten sehen Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vinci wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel wurde im Durchschnitt auf 127,50 EUR festgelegt. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte die Aktie ein Potenzial von +23,09%.

• Vinci legt am 11.09.2023 um +0,60% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit +23,09%

• Der Anteil der positiv gestimmten Analysten liegt bei +87,50%

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie von Vinci um weitere +0,60% zulegen und zeigt damit insgesamt eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (+1,45%). Diese Tendenz spiegelt auch das Vertrauen wider, welches die meisten Experten in das Unternehmen setzen.

Aktuell empfehlen elf Bankanalysten einen starken Kauf und siebzehn weitere geben der Aktie immerhin ein positives “Kauf”-Rating. Nur drei Experten...