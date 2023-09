Vinci: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,09% - Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des französischen Baukonzerns Vinci hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,45% verzeichnet. Gestern legte sie um weitere +0,60% zu und notierte somit höher als noch vor einer Woche.

Nach Meinung der Bankanalysten ist dies jedoch erst der Anfang. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Experteneinschätzungen bei 127,50 EUR – ein Potenzial von insgesamt +23,09%. Von insgesamt 32 befragten Analysten bewerten 28 die Aktie als Kauf oder halten sie zumindest für optimistisch. Nur ein einziger empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde inzwischen auf 4,19 angepasst und bestätigt damit diese Einschätzung. Wer also langfristig investieren möchte und sich an dieser positiven Prognose orientiert, könnte mit einem Investment in Vinci-Aktien möglicherweise deutliche Gewinne...