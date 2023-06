Vinci: Analysten prognostizieren Kursziel von 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Vinci-Aktie wird derzeit von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittsberechnung der Bankanalysten bei 127,50 EUR – das entspricht einem Kurspotenzial von +19,49%. Die jüngste neutrale Entwicklung am Markt könnte jedoch nicht alle Analysten überzeugt haben.

• Vinci verzeichnete gestern eine negative Wachstumsrate von -0,48%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 127,50 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,19

In den letzten fünf Handelstagen lag die Wachstumsrate insgesamt bei -0,22%, was auf eine relative Neutralität des aktuellen Marktzustands hindeutet. Nichtsdestotrotz sehen elf Analysten die Aktie als stark kaufenswert an und weitere siebzehn halten einen Kauf für empfehlenswert. Drei Experten geben ein Halte-Rating ab und lediglich ein einziger gibt eine...