Vinci: Aktuelle Kursanalyse und Expertenmeinungen

Die Aktie von Vinci verbuchte am gestrigen 12.06.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,43%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt die Gesamtsteigerung +0,19%, was auf eine aktuell neutrale Marktlage schließen lässt.

Laut durchschnittlicher Bankanalysten-Meinung beträgt das mittelfristige Kursziel von Vinci derzeit 127,50 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung von 108,20 EUR würde dies ein Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +18,98% eröffnen – sofern die Analysten recht behalten.

11 der insgesamt befragten 32 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an, während weitere 17 sie immerhin noch zum Kauf empfehlen. Drei Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen “halten”, lediglich ein Analyst spricht sich für einen Verkauf aus.

Somit sind rund +87,50% der befragten Experten zumindest noch optimistisch...