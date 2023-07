Vinci: Aktienkurspotenzial von +24,51% - Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Vinci-Aktie wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 127,50 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +24,51%. Die Bankanalysten sind sich jedoch uneinig über die weitere Entwicklung.

Am gestrigen Handelstag konnte Vinci eine positive Performance verzeichnen und stieg um +0,37%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang um -4,01%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Derzeit empfehlen insgesamt 28 Analysten die Vinci-Aktie zum Kauf oder Halten. Während 11 Experten sie als starkes Kaufsignal bewerten, empfehlen weitere 17 sie zu kaufen. Drei Fachleute haben eine neutrale Haltung eingenommen und einer schlägt vor zu verkaufen.

Das Guru-Rating hat sich inzwischen auf 4,19 verbessert (vorher: “Guru-Rating ALT”)....