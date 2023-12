Vinci Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie von Vinci wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +12,32% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Entwicklung

Am 04.12.2023 verzeichnete Vinci einen Kursanstieg von +0,18%. Seitdem summiert sich der Anstieg in den letzten fünf Handelstagen auf +2,16%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet.

Kursziel und Analystenbewertung

Das aktuelle Kursziel von Vinci liegt bei 127,50 EUR, und die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet auf ein mittelfristiges Kurspotenzial von +12,32% hin. Während 10 Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen, betrachten 17 weitere Analysten die Aktie als kaufenswert, jedoch ohne Euphorie. 3 Experten halten eine neutrale Position, während 1 Analyst die Aktie zum Verkauf empfiehlt. Insgesamt sind also etwa 87,10% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich der Aktie von Vinci.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten weist der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” nun einen Wert von 4,16 auf, was eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung von Vinci darstellt.

Insgesamt ergibt sich also eine vorwiegend positive Einschätzung sowohl von Seiten der Analysten als auch des Guru-Ratings, was auf ein potenziell attraktives Investitionsziel hinweist.

