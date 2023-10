Vinci: Aktie unterbewertet - laut Analysten Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die gestrige Entwicklung der Vinci-Aktie am Finanzmarkt zeigt eine leichte Abnahme von -0,10%. Insgesamt gab es jedoch in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,05%, was auf eine eher optimistische Stimmung schließen lässt.

Die Einschätzungen von Bankanalysten sind ebenfalls positiv für Investoren. Im Durchschnitt wird ein mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR erwartet, was einem Kurspotenzial von +24,73% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 27 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer sieht einen Verkauf als sinnvoll an. Somit liegt der Anteil der Optimisten bei +87,10%.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,16 weiterhin bestehen und unterstützt die positive Einschätzung der Vinci-Aktie.