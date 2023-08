Vinci: Aktie trotz neutraler Kursentwicklung unterbewertet - Kursziel bei 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Aktie des französischen Baukonzerns Vinci hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Minus von 0,98% verzeichnet und schloss gestern mit einem Plus von 0,52%. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Stimmung am Markt die wahre Bewertung der Aktie nicht berücksichtigt.

Das mittelfristige Kursziel für Vinci liegt bei 127,50 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von +25,74%. Das “Guru-Rating” liegt nun bei stabilen 4,19 Punkten.

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 17 teilen diese Einschätzung. Nur drei Experten befürworten eine neutrale Haltung. Lediglich einer rät zu einem Verkauf.

Die positive Beurteilung durch die meisten Analysten lässt darauf schließen, dass Vinci unterbewertet ist und Anlegern Chancen auf Gewinne bietet.