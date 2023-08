Vinci Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Vinci weist am 08.08.2023, 00:11 Uhr einen Kurs von 101.98 EUR an der Börse EN Paris auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Unser Analystenteam hat Vinci auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Vinci liegt mit einem Wert von 22,6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Vinci konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Vinci auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Vinci-Aktie ein Durchschnitt von 103,55 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 101,98 EUR (-1,52 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (106,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,88 Prozent Abweichung). Die Vinci-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Vinci erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.