Vinci: Aktie mit Potenzial - Kursziel von 127,50 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Vinci ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +25,57%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 127,50 EUR.

• Gestern legte die Vinci-Aktie um +0,06% zu

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,19 nach zuvor ebenfalls 4,19

• Von insgesamt 32 Analysten sehen immerhin +87,50% die Aktie positiv

Zuletzt konnte sich das Papier an den vergangenen Handelstagen stabilisieren. So summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Tage auf eine positive Entwicklung in Höhe von +0,53%. Insgesamt zeigt sich der Markt momentan neutral gestimmt.

11 Experten bewerten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 17 sie zum Kauf empfehlen. Nur drei Analysten halten ihre Position und vergeben das Rating “halten”. Lediglich einer geht davon aus, dass Anleger besser verkaufen sollten.

Das...