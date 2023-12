Vinci Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Der Aktienkurs von Vinci hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Industrie") eine Überrendite von 10,61 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" beträgt 0 Prozent, und Vinci liegt aktuell um 10,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Vinci in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen vorherrschten. Die Kommentare waren größtenteils neutral, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 106,71 EUR liegt und der Aktienkurs bei 113,7 EUR um +6,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 109,44 EUR, was einer Abweichung von +3,89 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum ausweist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Vinci mit 22,6 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, was bedeutet, dass sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.