Vinci Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vinci liegt bei 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Vinci daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vinci. Es gab acht positive, vier negative und zwei unentschiedene Tage. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen neutral waren, erhält Vinci insgesamt eine gute Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Vinci zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Vinci 108,73 EUR erreicht, während die Aktie selbst bei 118,54 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der Abstand zum GD200 beträgt +9,02 Prozent, während die Aktie zum GD50 einen Abstand von +1,9 Prozent hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Vinci daher eine gute Gesamtbewertung in der technischen Analyse.