Vinci ADR im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Aktientitel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Vinci auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,2 Punkte, was darauf hindeutet, dass Vinci weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 36,28 Punkten, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Vinci im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was 10,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Bauindustrie beträgt 0 Prozent, wobei Vinci aktuell um 10,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Vinci festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien ist daher als "Neutral" zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung, wobei in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurde.