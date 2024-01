Vinci ADR Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der Vinci-RSI beträgt 25,09, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 45,41, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von Vinci im letzten Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was 10,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt 0 Prozent, wobei Vinci aktuell um 10,61 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Vinci wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Vinci im Vergleich zur Branche Bauwesen eine Dividendenrendite von 2,96 % aus, was 2,96 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese höhere Rendite führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".