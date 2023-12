Vinci ADR Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Vinci im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den negativen Themen rund um Vinci beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt hat.

Aus technischer Sicht wird die Vinci-Aktie jedoch positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 106,3 EUR, während der aktuelle Kurs bei 115,4 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,56 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (106,94 EUR) liegt mit einem Wert von +7,91 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität für Vinci ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vinci liegt bei 20,11 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 13,04 eine Überverkaufssituation und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für Vinci.

Insgesamt erhält Vinci also gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, während das Anleger-Sentiment und die Stimmungsänderung im Internet zu einer eher negativen Einschätzung führen.