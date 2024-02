Vinci ADR Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei Vinci-Aktie bei 84 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 47,25 und zeigt somit eine neutrale Bewertung. Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 108,13 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Tage, wobei der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 115,54 EUR lag. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 115,72 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Vinci höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität schwach war und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.