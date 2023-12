Vinci ADR Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der im Finanzmarkt häufig zur Beurteilung von "überkauften" oder "überverkauften" Wertpapieren eingesetzt wird. Bei Vinci wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Vinci-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 für Vinci liegt ebenfalls im überverkauften Bereich (Wert: 13,04) und erhält daher auch eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Vinci mit einem aktuellen KGV von 22,6 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder über- noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhält Vinci ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 106,3 EUR weicht um +8,56 Prozent vom aktuellen Kurs (115,4 EUR) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 106,94 EUR über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Vinci ist jedoch weniger positiv, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen verbreitet wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Vinci beschäftigt hat. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

