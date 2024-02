Vinci ADR Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vinci-Aktie beträgt aktuell 87, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt an, dass Vinci weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Vinci.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Vinci mit einer Rendite von 10,61 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Ebenso übertrifft Vinci die mittlere Rendite der "Bauwesen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten um 10,61 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vinci liegt bei einem Wert von 22. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" zeigt sich Vinci auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 108,15 EUR für den Schlusskurs der Vinci-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 113,24 EUR, was einer Differenz von +4,71 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Vinci-Aktie eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird Vinci in der einfachen Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.