Vinci ADR Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Der Aktienkurs von Vinci hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Vinci eine Outperformance von +10,61 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wobei Vinci um 10,61 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für Vinci in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar ändern kann. Bei Vinci wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Vinci wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +6,56 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt aktuell bei 110,52 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.