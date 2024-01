Vinci ADR Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Analyse des Unternehmens Vinci zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten relativ gering, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht" für Vinci in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vinci-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI bei Vinci.

Was die fundamentalen Kennzahlen betrifft, so weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vinci aktuell einen Wert von 22 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauwesen-Branche ist Vinci weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einstufung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Vinci in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +10,61 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Sowohl im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen als auch zum allgemeinen Industriedurchschnitt liegt Vinci deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.