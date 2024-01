Vinci ADR Aktie: Pleite oder Chance?

Das französische Bauunternehmen Vinci wird derzeit neutral bewertet, da sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als auch der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis auf neutralen Niveaus liegen. Das KGV von 22 zeigt, dass die Aktie im Vergleich zur Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit ergibt sich aus fundamentaler Sicht eine neutrale Bewertung.

Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt 35,2 Punkte und der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,28, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Vinci daher auch aus technischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Branchenvergleich-Aktienkurs hat Vinci im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was 10,61 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Verglichen mit der Branche "Bauwesen" liegt die Rendite von Vinci sogar um 10,61 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Vinci in den letzten Tagen verschlechtert. Die Diskussion war fünf Tage lang von negativen Themen geprägt, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Vinci.