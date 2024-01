Vinci ADR Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Vinci erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 Prozent. Im Vergleich dazu erzielten ähnliche Aktien aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt keine Rendite, was bedeutet, dass Vinci im Branchenvergleich eine Outperformance von +10,61 Prozent erzielte. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Vinci lag 10,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Vinci ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Vinci liegt bei 55,51 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI von Vinci liegt bei 41,67, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Vinci-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vinci liegt bei 22,6, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentaler Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vinci-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 106,87 EUR. Der letzte Schlusskurs von 113,88 EUR weicht um +6,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (110,52 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vinci-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.