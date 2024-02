Vinci ADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Vinci-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 107,80 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 117,08 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,61 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 114,63 EUR, was einer Abweichung von +2,14 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Vinci abgegeben, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Vinci in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vinci höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Dividendenpolitik führt. Die Differenz beträgt 2,96 Prozentpunkte.

Die verschiedenen Bewertungen zeigen, dass Vinci aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann, jedoch insgesamt eine positive Einschätzung erhält.