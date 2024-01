Vinci ADR Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Aktie des Bauunternehmens Vinci wurde in den letzten Monaten in den sozialen Medien nur wenig diskutiert, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine negative Entwicklung, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schneidet Vinci im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Bauwesens gut ab, da die Ausschüttung mit 2,96 % höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, jedoch wurden auch neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Vinci in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 %, was eine Outperformance von +10,61 % im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Vinci, wobei die Diskussionsintensität und die Anleger-Stimmung als eher negativ eingeschätzt werden, während die Dividende und die Performance im Branchenvergleich positiv hervorstechen.