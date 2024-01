Vinci ADR Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Unternehmen Vinci wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei einem Wert von 22, was im Vergleich zur Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien und führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was wiederum als negativ bewertet wird. Insgesamt wird Vinci daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Anleger in sozialen Medien haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Performance von Vinci in den letzten 12 Monaten lag bei 10,61 Prozent, was eine Outperformance von +10,61 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Vinci, basierend auf fundamentaler, sentimentaler und Anleger-Kriterien sowie der Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche.