Vinci ADR Aktie: Ist das wirklich alles?

Die französische Baufirma Vinci schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 2,96 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie als "gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Vinci im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,61 Prozent erzielt, was 10,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bauwesen beträgt 0 Prozent, was Vinci aktuell um 10,61 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Vinci eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, wodurch sie insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vinci-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 84, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 47,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Bewertung nach dem RSI.