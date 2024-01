Vinci ADR Aktie: Ist es das gewesen?

Das französische Bauunternehmen Vinci hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22, was im Vergleich zur Branche "Bauwesen" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Vinci daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vinci liegt bei 31,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 36,58 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird Vinci also auch technisch betrachtet als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Vinci in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Outperformance von +10,61 Prozent darstellt. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors liegt Vinci also über dem Durchschnitt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine negative Veränderung festgestellt. Die Mehrheit der Marktteilnehmer äußerte sich negativ über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Vinci daher für dieses Kriterium eine Gesamtbewertung von "Schlecht".