Vinci ADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert von Vinci bei 33,44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat Vinci in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,61 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 0 Prozent lag. Auch im "Industrie"-Sektor lag Vinci mit einer Überperformance von 10,61 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die Aktie von Vinci für die vergangenen Monate eine geringe Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vinci diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen dominierte und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.