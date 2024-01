Vinci ADR Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Vinci zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend negativ war. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Vinci diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als neutral bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung auf diesem Gebiet führt.

Fundamental gesehen liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vinci im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vinci führt zu einer neutralen Einschätzung, sowohl im Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen.

Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Vinci.