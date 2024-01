Vinci ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vinci-Aktie liegt aktuell bei 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 36,33 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für Vinci.

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs erhält die Vinci-Aktie derzeit ein "Gut"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 106,75 EUR, während der Aktienkurs bei 113,94 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 109,7 EUR führt zu einer Abweichung von +3,87 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies der Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Vinci beträgt das aktuelle KGV 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Vinci daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Vinci in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.