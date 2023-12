Vinci ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf Kursbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI von Vinci beträgt derzeit 67,4 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von Vinci liegt bei 30,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Vinci mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,6 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von Vinci zu. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die charttechnische Entwicklung von Vinci wird anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bewertet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt wird die Vinci-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.