Vinci ADR Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Aktie von Vinci zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 107,74 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie ein "Gut"-Rating erhält, da der Aktienkurs bei 116,84 EUR liegt und somit einen Abstand von +8,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 114,31 EUR, was einer Differenz von +2,21 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Vinci-Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 49,13 und der RSI25 bei 41,82, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für die Aktie von Vinci in den vergangenen vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Vinci ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,6 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.