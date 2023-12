Vinci ADR Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vinci-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 32,58 eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Dies bedeutet, dass Vinci weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Vinci somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Vinci besonders negativ diskutiert. An vier Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren negative Themen die Diskussionen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt Vinci insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Vinci-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 2,96 Prozent liegt Vinci 2,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Bauwesen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.