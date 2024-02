Vince löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Vince hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter einer Unterperformance von 46,8 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Vince aktuell um 50,12 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Vince-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,01 USD liegt, was einer Abweichung von +9,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,86 USD zeigt eine Abweichung von +5,24 Prozent und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vince wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 15,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Vince-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.