Vince Aktie: Das macht sprachlos!

Der Aktienkurs von Vince wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als deutlich unterdurchschnittlich bewertet, mit einer Rendite von -84,35 Prozent, was mehr als 84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,64 Prozent in den letzten 12 Monaten erreichte, liegt Vince mit 85,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird Vince über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Vince momentan als überverkauft eingestuft wird, mit Werten von 2,61 und 19,75 Punkten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die Vince-Aktie auf Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit einer Abweichung von -33,53 Prozent als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage und des aktuellen Kurses von 2,28 USD (GD50: 1,29 USD) ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.