Vince Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vince beträgt derzeit 7,39 und liegt damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüterbranche, der bei 62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Vince eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen. Daher wird dem Unternehmen die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, weist Vince derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,42 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) in Höhe von 3,34 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 3,11 USD liegt, was einer Abweichung von -6,89 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,49 USD, eine Abweichung von +108,72 Prozent vom Aktienkurs. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".