VinCSS und C2A Security schließen sich zusammen, um Compliance und Fahrzeugsicherheit zu automatisieren

Jerusalem und Ho Chi Minh City, Vietnam, 12. März 2024 (ots/PRNewswire) -VinCSS Cyber Security Services Joint Stock Company gab heute sein gemeinsames Projekt mit C2A Security bekannt, einem führenden israelischen Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie. VinCSS stellte seinen Plan vor, ein umfassendes Proof of Concept (PoC) zu starten, das die automatisierte Risikomanagement-Plattform EVSec von C2A Security in seine Sicherheitsplattform einbindet und bedeutende Fortschritte bei der Automatisierung von Compliance und Sicherheit in der Automobilindustrie verspricht.Diese Initiative dieser beiden Pioniere der Cybersicherheit wird durch die sich schnell entwickelnde Landschaft der Automobilindustrie angetrieben, die mit einer Vielzahl von Cybersicherheitsrisiken konfrontiert ist. In ihrem unermüdlichen Streben nach Innovation und Zusammenarbeit sucht VinCSS ständig nach bahnbrechenden Innovationen und wertvollen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit führenden globalen Sicherheitspartnern wie C2A Security. Ziel ist es, eine umfassende, automatisierte und sichere Lösung anzubieten, die sicherstellt, dass vernetzte Fahrzeuge die strengen internationalen Marktstandards und Vorschriften erfüllen.EVSec von C2A Security ist eine risikoorientierte Produktsicherheitsplattform, die bei der Identifizierung, Priorisierung und Entschärfung von Sicherheitsschwachstellen und potenziellen Risiken während des gesamten Produktlebenszyklus hilft, von der Entwicklung bis zum Betrieb und zurück zur Entwicklung.„Der umfassende Proof of Concept (PoC) mit der Lösung von C2A Security bekräftigt das ultimative Ziel von VinCSS, die höchsten Standards für Sicherheit, Risikomanagement und Cybersecurity Compliance für vernetzte Fahrzeuge zu gewährleisten. Wir glauben, dass diese Integration ein Meilenstein in der Automatisierung der Cybersicherheit von Produkten und im Schwachstellenmanagement sein wird, mit dem Ziel, u.a. die UN-Regelung Nr. 155 und die ISO/SAE-Normen 21434 besser zu erfüllen", sagte Nguyen Trung Tin, Direktor für Cybersicherheit in der Automobilindustrie bei VinCSS.„In den vergangenen fünf Jahren hat VinCSS durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen seine Position in der Cybersicherheitsbranche gefestigt und aktiv nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit herausragenden internationalen Partnern gesucht, um unsere Sicherheitslösungen und -fähigkeiten zu verbessern. Gemeinsam arbeiten wir an einem sicheren und nachhaltigen digitalen Umfeld", erklärte Nguyen.„Da die Automobilmärkte mit Vorschriften wie UN R155, R156 und Chinas GB-Standards immer strenger werden, sehen wir eine steigende Nachfrage von Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern nach den fortschrittlichsten Cybersicherheitslösungen. Ich bin davon überzeugt, dass die automatisierte Risikomanagement-Technologie von C2A Security in Verbindung mit dem umfangreichen Fachwissen und der Erfahrung von VinCSS zu zahlreichen zukünftigen Erfolgen führen wird", sagte Roy Fridman, Geschäftsführer von C2A Security.Für Bilder klicken Sie bitte hier .Informationen zu VinCSSVinCSS wurde 2018 gegründet und ist ein bahnbrechendes Technologie-Startup in der Cybersicherheitsbranche, das sich auf passwortlose FIDO2-Authentifizierung, IT/IoT/OT-Sicherheit und Cybersicherheit in der Automobilindustrie spezialisiert hat.Die Cybersicherheit in der Automobilindustrie steht im Mittelpunkt der Angebote des Unternehmens. VinCSS bietet Dienstleistungen zur Bewertung und Evaluierung der Cybersicherheit auf der Grundlage internationaler Vorschriften, Penetrationstests und entwickelt robuste Sicherheitsrahmen, die von einem international anerkannten Expertenteam umgesetzt werden.Kürzlich unterstützte VinCSS einen Hersteller von Elektrofahrzeugen bei der Erlangung der UN R155 und R156 Zertifizierungen für vier Fahrzeugmodelle in einer beeindruckend kurzen Zeit von weniger als 18 Monaten.Website: https://vincss.net/Informationen zu C2A SecurityC2A Security ist der einzige Anbieter einer risikoorientierten DevSecOps-Plattform, die auf die speziellen Bedürfnisse von Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern und Mobilitätsunternehmen eingeht. C2A Security wurde 2016 gegründet und verwandelt Cybersecurity von einer unternehmensweiten Einschränkung in einen geschäftlichen Wertmultiplikator durch fortschrittliche Sicherheitsautomatisierung und Compliance, um Software-Releasezeiten zu verkürzen und Kosten zu senken. Unsere Vision ist es, die Produktsicherheit in einen nahtlosen, automatisierten und transparenten Prozess zu verwandeln, der die Zeit bis zur Bereitstellung und die Kosten für die Verwaltung von Softwareprodukten und Ressourcen in der Automobilindustrie reduziert. Zu den Kunden und Technologiepartnern von C2A Security gehören weltweit führende Unternehmen wie BMW Group, Siemens, Valeo, ThunderSoft, Marelli, NTT Data und Evvo Labs, um nur einige zu nennen. C2A Security wurde von NDS/Cisco-Veteran Michael Dick gegründet und hat seinen globalen Hauptsitz in Jerusalem, Israel.Website: www.c2a-sec.com.Kontakt: Estee Yaari für C2A SecurityEstee.yaari@gmail.comAnnie Nguyen für VinCSSannie@vincss.netView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vincss-und-c2a-security-schlieWen-sich-zusammen-um-compliance-und-fahrzeugsicherheit-zu-automatisieren-302086269.htmlPressekontakt:Estee Yaari für C2A Security,Estee.yaari@gmail.com,+97250-200-7072Original-Content von: C2A; VinCSS, übermittelt durch news aktuell