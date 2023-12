Vimian AB Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Vimian-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,98 SEK liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 28,42 SEK, was einem Unterschied von +1,57 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, beträgt dieser aktuell 24,89 SEK. Der letzte Schlusskurs liegt darüber, mit einem Unterschied von +14,18 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt wird die Vimian-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vimian zeigt eine Ausprägung von 31,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vimian-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vimian eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt wird Vimian daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.