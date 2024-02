Vimian AB Aktie: Reine Nervensache!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator, um eine Aktie zu bewerten. In letzter Zeit war die Vimian-Aktie besonders in den Diskussionen in den sozialen Medien präsent. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von Vimian liegt derzeit bei 62,56, was als neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine neutrale Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild zu Vimian. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als neutral bewertet. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Stärke der Diskussion in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vimian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,44 SEK. Der letzte Schlusskurs von 28 SEK weicht um +2,04 Prozent ab, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer ähnlichen Einschätzung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Vimian-Aktie somit insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse.