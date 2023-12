Vimian AB Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Vimian-Aktie liegt der RSI bei 24,62, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 38 für Vimian, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Vimian daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 28,02 SEK für die Vimian-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,18 SEK, was einen Unterschied von +0,57 Prozent darstellt und daher aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 25,26 SEK, was einen Anstieg von +11,56 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Basierend auf dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Vimian können über einen längeren Zeitraum analysiert werden, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Vimian in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse hauptsächlich "Neutral" ergibt, während der RSI eine "Gut"-Bewertung anzeigt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält Vimian insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, während die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet wird.