Vimian AB Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Wenn wir den RSI für Vimian auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 26,28 Punkten liegt, was bedeutet, dass Vimian derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 44,18, was darauf hindeutet, dass Vimian weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Vimian festgestellt werden, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, wodurch Vimian auf dieser Ebene ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Was die Anleger betrifft, so zeigen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Vimian gesprochen wurde, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, wodurch die Aktie heute als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Vimian auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Vimian mit 30,9 SEK 13,52 Prozent über dem GD200 (27,22 SEK) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit 28,58 SEK einen Kurs auf, der 8,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Vimian-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.