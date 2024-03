Vimeos neuer KI-gesteuerter Video-Hub, Vimeo Central, ermöglicht eine Video-First-Strategie für Unternehmen

New York, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -Verteilte Teams, verstreutes Wissen sowie Sicherheits- und Compliance-Risiken verstärken den Bedarf an einem zentralisierten, leicht zugänglichen und umsetzbaren Videomanagement.Vimeo, die weltweit innovativste Plattform für Videoerlebnisse, gab heute die Einführung von Vimeo Central bekannt, einer sicheren, KI-gesteuerten Videodrehscheibe. Vimeo Central wurde für Führungskräfte und ihre Teams entwickelt und ermöglicht es den Mitarbeitern, über Videos zu kommunizieren, aus einer zentralen Quelle der Wahrheit verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und eine besser vernetzte und produktivere Organisation zu schaffen.Warum das wichtig ist: Die Videokommunikation entwickelt sich zum dominierenden Medium für die unternehmensweite Kommunikation. Diese Verschiebung hat dazu geführt, dass wichtige Informationen, die in den Archiven von einmaligen Sitzungsaufzeichnungen versteckt sind, in den Wiederholungen von Bürgerversammlungen verdeckt und in den Videoaufzeichnungen vergraben sind, fragmentiert werden. Die Dezentralisierung von Wissen über unzusammenhängende Arbeitsplatz-Tools macht es für die Mitarbeiter schwierig, relevante Informationen zu finden und auszutauschen, was zu schlechter Zusammenarbeit, geringem Engagement der Mitarbeiter und sinkender Produktivität führt. Darüber hinaus wird wertvolles Wissen in Videos eingeschlossen, die derzeit eindimensional und wenig fesselnd sind.IDC-Analyst Marci Maddox: „Video hat einen enormen Wert, sowohl als Kommunikationsmedium als auch als kontinuierliche Wissensquelle. IDC-Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen heute Video für die Zusammenarbeit im Team und die Einbindung der Mitarbeiter einsetzen, um die Produktivität zu steigern. Diese Unternehmen brauchen einen sicheren, zentralisierten Videohub, um ihre Mitarbeiter bei ihren täglichen Aufgaben zu unterstützen und das kollektive Wissen zu nutzen, das nur mit KI-gestützten Videotools in großem Umfang möglich ist."Adam Gross, Geschäftsführer von Vimeo [vorübergehend]: „In der heutigen Ära der verteilten Arbeit sind effektive Teamzusammenarbeit und Mitarbeiterengagement von neuer Dringlichkeit. Unternehmen wie Whole Foods, eBay und Zuora nutzen Vimeo Central bereits, weil sie Wert darauf legen, ihren Mitarbeitern zu helfen, Wissen zu schaffen, zu finden und in ihren Teams zu teilen, indem sie die einzigartige Kraft und die Möglichkeiten nutzen, die Videos bieten. Mit Vimeo Central können Unternehmen jeder Größe zu Video-First-Organisationen werden."Zu den wichtigsten Funktionen von Vimeo Central gehören:- Videobibliothek - eine erweiterte Videobibliothek mit Integrationen mit Zoom, Webex, Google Drive, Dropbox und Box für einfaches Hochladen, erweiterte Suche und Einbetten von Videos- Vimeo-KI - KI-gestützte Tools, die es Ihnen ermöglichen, stundenlange Videos automatisch zu einem kurzen Highlight-Reel zusammenzufassen, Videodetails und textbasierte Zusammenfassungen zu generieren und dem Video beliebige Fragen zu stellen, um genau zu diesem Moment in der Aufnahme zu gelangen- Erfassung - ein Aufnahmestudio mit integriertem Teleprompter, einen neuen Editor, um Ihrer Nachricht den letzten Schliff zu geben, sowie Tools für die Zusammenarbeit und Integrationen, um einen vernetzten Arbeitsablauf zu ermöglichen- Veranstaltungen - ein hochgradig fesselndes Seherlebnis, Veranstaltungsorte, die die Interaktion mit dem Publikum und die Bindung der Mitarbeiter fördern- Analysen - Analysen auf Teamebene, um zu verstehen, wer wie lange zugeschaut hat, und eine robuste API, um ein ganzheitliches Bild davon zu erhalten, wie sich Mitarbeiter engagierenVimeo-Kunde Tien Tzuo, Geschäftsführer von Zuora: „Video ist das Herzstück unserer Arbeit bei Zuora - wie wir Mitarbeiter einbinden, teamübergreifend zusammenarbeiten und mit Kunden in Kontakt treten. Vimeo bietet uns eine zentralisierte Suite, die unsere Asset-Bibliothek und die Bearbeitungswerkzeuge für alle unsere Mitarbeiter leicht zugänglich macht und es uns ermöglicht, ein videobereites Unternehmen zu werden."Vimeo-Partnerin Connie Wu, Leiterin der Geschäftsentwicklung bei Asana: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Vimeo fortzusetzen und Videos in Asana-Workflows einzubinden, um die Arbeitsweise von Teams über mehrere Tools hinweg zu optimieren. Video ist wichtig für die Kommunikation von Teams in einer hybriden Welt, und unsere integrierte Produkterfahrung ermöglicht es Unternehmen, effektiver zusammenzuarbeiten, indem sie Videoaufnahmen direkt in unserer Plattform erfassen."Erfahren Sie mehr über Vimeo Central (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4104280-1&h=2885906941&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4104280-1%26h%3D39344404%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252Fsolutions%252Fvimeo-central%253Futm_source%253Dpress%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253Dvimeocentral%2526utm_id%253Dvimeocentral1%26a%3DVimeo%2BCentral&a=Vimeo+Central) und wie es Ihnen helfen kann, Ihre Videostrategie zu verändern.Vimeo (NASDAQ:VMEO) ist das innovativste Videoerlebnis der Welt. Wir ermöglichen es jedem, qualitativ hochwertige Videos zu erstellen, um sich besser zu vernetzen und Ideen zum Leben zu erwecken. Wir sind stolz auf unsere wachsende Gemeinschaft von mehr als 300 Millionen Nutzern - von kreativen Geschichtenerzählern bis zu global verteilten Teams in den größten Unternehmen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vimeo.com.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2351635/introducing_vimeo_central__1080p.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4104280-1&h=2373849391&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351635%2Fintroducing_vimeo_central__1080p.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351635%2Fintroducing_vimeo_central__1080p.mp4)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2351633/Vimeo_AI.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4104280-1&h=4172380381&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351633%2FVimeo_AI.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351633%2FVimeo_AI.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2351634/Vimeo_Central_Li.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4104280-1&h=2650747371&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351634%2FVimeo_Central_Li.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351634%2FVimeo_Central_Li.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351632/Vimeo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4104280-1&h=2085967933&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4104280-1%26h%3D1166438428%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2351632%252FVimeo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2351632%252FVimeo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2351632%2FVimeo_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vimeos-neuer-ki-gesteuerter-video-hub-vimeo-central-ermoglicht-eine-video-first-strategie-fur-unternehmen-302077367.htmlPressekontakt:Lisa Chan,press@vimeo.comOriginal-Content von: Vimeo, übermittelt durch news aktuell