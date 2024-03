Vimeo Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vimeo-Aktie liegt bei 13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit 32,06 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass Vimeo weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Vimeo. Die Meinungen und Kommentare von Anlegern sind insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung über eine Aktie beeinflussen. Bei Vimeo wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Vimeo-Aktie mit 5,58 USD derzeit 31,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +41,98 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.