Vimeo Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Vimeo-Aktie hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über das Unternehmen diskutiert, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 46,43 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung haben zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf eine positive Entwicklung hin, während der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Vimeo-Aktie aufgrund der aktuellen Stimmungslage der Anleger und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.