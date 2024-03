Vimeo Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Anleger-Sentiment für die Vimeo-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Vimeo geführt. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vimeo-Aktie beträgt aktuell 48, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Vimeo damit ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Vimeo von 5,43 USD eine positive Entfernung vom GD200 (3,95 USD), was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Auch der GD50 weist einen positiven Kurs von 4,35 USD auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vimeo-Aktie als "Gut" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vimeo zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Vimeo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".