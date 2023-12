Vimeo Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analystenbewertung für die Vimeo-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut" eingestuft wurden, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten für Vimeo. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 7,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 88,31 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,85 USD steigen könnte. Die Empfehlung, die sich daraus ergibt, ist "Gut". Zusammenfassend erhält Vimeo von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit analysiert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Vimeo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 41,59), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vimeo also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,75 USD, was ähnlich zum letzten Schlusskurs (3,85 USD) ist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,5 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vimeo also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vimeo diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch vor allem negative Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt wird Vimeo somit mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.