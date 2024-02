Vimeo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei einer längerfristigen Betrachtung haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Vimeo analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vimeo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,83 USD liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,86 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Vimeo-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Social Media war die Anlegerstimmung gegenüber Vimeo in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Vimeo eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Vimeo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vimeo liegt bei 46,24, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 46 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.